Südkorea und USA unterzeichnen erste Absichtserklärung für Infratstrutkturkooperation

Photo : YONHAP News

Die Finanzministerien Südkoreas und der USA haben erstmals eine Absichtserklärung über die Infrastrukturkooperation unterzeichnet.Das teilte der südkoreanische Finanzminister Hong Nam-ki auf seiner Facebook-Seite mit.Das am Donnerstag (Ortszeit) in Washington unterzeichnete Memorandum of Understanding (MOU) sieht gegenseitige Investitionen und den Aufbau eines Systems zur Unterstützung ziviler Unternehmen für gemeinsame Projekte in Lateinamerika und Südostasien vor.Demnach werden beide Seiten eine Arbeitsgruppe bilden, um über einen gemeinsamen Vorstoß im globalen Infrastrukturbereich zu diskutieren. Arbeitssitzungen, an denen öffentliche und Finanzinstitutionen sowie zivile Unternehmen teilnehmen, werden veranstaltet.Hong schrieb, dass das MOU die Gelegenheit für die neue Entwicklung der wirtschaftlichen Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern und für die erneute Bestätigung des starken Bündnisses biete.Die Absichtserklärung gebe Impulse für den Zutritt in den Infrastrukturmarkt der jeweils anderen sowie für die Erweiterung des gemeinsamen Vorstoßes in dritte Länder. Sie stelle auch die Gegelenheit dar, die Neue Südpolitik Südkoreas und die Indopazifik-Politk der USA aufeinander anzunähern und eine harmonische Zusammenarbeit anzustreben, hieß es weiter.Außerdem sei ein Sprungbrett geschaffen worden, um durch die Inbetriebnahme einer Arbeitsgruppe und Kooperationsorganisation zwischen beiden Regierungen tatsächliche Resultate zu erzielen.Hong schrieb auch, dass er bei einem bilateralen Treffen mit US-Finanzminister Steven Mnuchin über die Wechselkurspolitik, Nordkorea-Angelegenheiten, Japans Exportrestriktionen und die globale Wertschöpfungskette diskutiert habe.