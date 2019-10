Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon erstmals unter 40 Prozent gefallen

Photo : YONHAP News

Erstmals in einer Umfrage von Gallup Korea ist der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in unter 40 Prozent gefallen.Das Meinungsforschungsinstitut befragte von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.004 Wähler und veröffentlichte am Freitag die Ergebnisse.Demnach bewerteten 39 Prozent der Befragten Moons Amtsführung positiv. Das sind vier Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.53 Prozent, damit zwei Prozentpunkte mehr, sprachen von einer schlechten Arbeit. Damit wurde der in der dritten Septemberwoche erreichte höhchste Stand erneut verzeichnet.Als Grund für die positive Bewertung nannten 15 Prozent die Reform der Staatsanwaltschaft. Elf Prozent antworteten, dass er im Allgemeinen gut arbeite.Die negative Bewertung wurde bei 25 Prozent auf die unzureichende Lösung von Angelegenheiten betreffend Wirtschaft und Lebensunterhalt der Bürger zurückgeführt. 17 Prozent nannten Probleme mit der Personalverwaltung.Das Konfindenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Gallup Korea und der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.