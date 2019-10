WHO: Schätzungsweise 20.000 Nordkoreaner starben letztes Jahr an Tuberkulose

Photo : YONHAP News

Laut einem Bericht sind letztes Jahr etwa 20.000 Menschen in Nordkorea an Tuberkulose gestorben.Das ergab der Tuberkulose-Bericht 2019 der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der am Donnerstag veröffentlicht wurde.Die WHO teilte mit, Nordkorea zu den Ländern mit hoher Tuberkulose-Belastung gezählt zu haben, in denen mindestens 100 Tuberkulose-Erkrankungen pro 100.000 Einwohner registriert sind.Die Organisation schätzte die Zahl der Tuberkulose-Patienten in Nordkorea mit Stand vom vergangenen Jahr auf 131.000 und die Zahl der Todesfälle wegen dieser Krankheit auf ungefähr 20.000. Die Zahl der Tuberkulose-Toten entspricht somit 80 pro 100.000 Einwohner und ist das 16-Fache im Vergleich mit Südkorea. Verglichen mit dem Weltdurchschnitt ist die Zahl das Vierfache größer.