Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe SuperM hat auch in den Artist 100 Charts von Billboard die Spitzenposition erobert, nachdem sie zuvor auf Platz eins in den Albencharts Billboard 200 gelandet war.Die Erreichung der Spitzenposition in den Artist 100 Charts gelang der neuen Gruppe als bislang zweite K-Pop-Band nach BTS.SuperM veröffentlichten am 4. Oktober ihr Debütalbum.