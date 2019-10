Südkoreas Export umweltfreundlicher Autos stieg 2019 um 42%

Photo : YONHAP News

Südkoreas Export von umweltfreundlichen Autos ist in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent gestiegen, was auf die Beliebtheit von Klein-SUVs zurückzuführen ist.Nach Angaben des koreanischen Automobilherstellerverbands vom Sonntag haben koreanische Autofirmen im Zeitraum von Januar bis September inklusive Elektrofahrzeuge rund 181.000 umweltfreundliche Autos ausgeliefert, ein Plus von 41,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Im September stieg der kombinierte Export gegenüber dem Vorjahr um 82,7 Prozent auf 24.800 Stück.Der Exporte von Hybridautos stieg in diesem Jahr um 15,1 Prozent auf rund 110.000 Stück, der von Elektroautos um 144 Prozent auf rund 49.000 Tausend Fahrzeuge.Umweltfreundliche Autos machten in den ersten neun Monaten des Jahres 10,2 Prozent aller Autoexporte aus, verglichen mit acht Prozent im gesamten Jahr 2018.