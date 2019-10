Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen Studenten nach Einbruch in Residenz von US-Botschafter

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat am Sonntag Haftbefehl gegen sieben Studenten beantragt, die in die Residenz des US-Botschafters in Seoul eingebrochen waren.Den Mitgliedern einer Studentenvereinigung wird vorgeworfen, am Freitag in die Residenz des US-Botschafters Harry Harris eingebrochen zu sein. Sie protestierten dort gegen die Forderung der USA nach einer höheren Beteiligung Südkoreas an den Stationierungskosten der US-Truppen in Korea. Die Forderung kritisierten sie als Einmischung in innere Staatsangelegenheiten.Die Protestaktion erfolgte, als Präsident Moon Jae-in an seinem Amtssitz den US-Diplomaten traf.Das Bezirksgericht Seoul-Zentral wird am heutigen Montag den Haftantrag der Staatsanwaltschaft überprüfen. Die Entscheidung wird möglicherweise am Abend getroffen.