Gastarbeiter protestieren für bessere Arbeitsbedingungen

Photo : YONHAP News

Ausländische Arbeiter in Südkorea haben sich zu einer Kundgebung in Seoul versammelt, um bessere Arbeitsbedingungen zu fordern.Neun Organisationen einschließlich der Gewerkschaft Migrants' Trade Union veranstalteten am Sonntag im Stadtzentrum eine Versammlung von Gastarbeitern. Nach Schätzung der Veranstalter nahmen 1.000 Gastarbeiter aus Ländern wie Nepal, Bangladesch, Vietnam, Kambodscha und Usbekistan daran teil.Die Teilnehmer riefen die Regierung dazu auf, das Recht zu gewährleisten, dass sie arbeiten können, ohne dabei ums Leben zu kommen. Die Veranstalter betonten, dass jüngst mehrfach Arbeitsunfälle von Gastarbeitern gemeldet worden seien. Sie verwiesen auf den Tod eines 23-jährigen Nepalesen, der Anfang Oktober nur fünfzehn Tage nach seiner Ankunft in Südkorea bei der Arbeit in einem Betrieb einen Unfall erlitt und später starb.Letztes Jahr kamen 150 ausländische Arbeiter bei Arbeitsunfällen ums Leben. Die entsprechende Zahl stieg in den letzten fünf Jahren um 60 Prozent.