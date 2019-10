Finanzminister rechnet mit 2 bis 2,1 Prozent Wachstum der Volkswirtschaft

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki erwartet, dass die südkoreanische Wirtschaft dieses Jahr um zwei bis 2,1 Prozent wachsen wird, das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als die Regierungsprognose.Die entsprechende Äußerung machte Hong am Freitag (Ortszeit) vor Reportern am Rande des Treffens der Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20-Länder in Washington.Er glaube, dass die diesjährige Wachstumsrate etwa auf dem Niveau der Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegen werde. Der IWF rechnet mit zwei Prozent Wachstum für Südkorea, die OECD mit 2,1 Prozent.Die Regierung hatte im Juli 2,4 bis 2,5 Prozent Wachstum für die Volkswirtschaft für dieses Jahr prognostiziert. In letzter Zeit teilte sie jedoch die Position mit, dass angesichts von Japans Exportrestriktionen gegen Südkorea und des lang anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China die Prognose kaum erreicht werden könne.