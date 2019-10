Wirtschaft Südkorea will mehr Wasserstofftankstellen errichten

Südkoreas Regierung hat Pläne für den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur einschließlich der Einrichtung von mehr Wasserstofftankstellen erstellt.



Die am Dienstag vorgelegten Pläne sind eine Folgemaßnahme des im Januar vorgelegten Zeitplans für die Belebung der Wasserstoffwirtschaft und der Strategie zur Entwicklung der Industrie von "Zukunftsautos".



Die Regierung geht davon aus, dass bis 2022 der Bedarf an Wasserstoff 30.000 Tonnen im Jahr betragen wird, wenn 67.000 Wasserstoffautos unterwegs sein werden. Die Methoden der Wasserstoffproduktion sollen erweitert und die Infrastruktur für die Lagerung und den Transport ausgebaut werden.



Um den Wasserstoffpreis auf einem angemessenen Niveau zu halten, will die Regierung Vertriebszentren errichten. Ziel ist es, den Preis im Jahr 2022 auf 6.000 Won pro Kilogramm zu senken und 2030 auf 4.000 Won. Im Jahr 2040 soll der Preis bei 3.000 Won liegen. Langfristig sollen Rohrleitungen gebaut und der Transport von Flüssigwasserstoff erweitert werden, um ein marktorientiertes Preissystem aufzubauen.



Dann werde der Fahrer eines Wasserstoffautos in wichtigen Städten maximal 30 Minuten brauchen, um eine Wasserstofftankstelle zu erreichen, so die Regierung. Bis 2030 soll es landesweit 660 Tankstellen geben.