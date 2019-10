Südkoreas Parlamentsausschuss billigt Ratifizierung von FHA mit Großbritannien

Photo : YONHAP News

Der Parlamentsausschuss für auswärtige Angelegenheiten in Südkorea hat einen Zustimmungsantrag für die Ratifizierung eines Freihandelsabkommens mit Großbritannien gebilligt.Der Antrag wurde bei seiner Plenarsitzung am Montag einstimmig angenommen.Das Abkommen soll sicherstellen, dass die vorhandenen Handelsvergünstigungen zwischen beiden Ländern auch im Falle eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens fortbestehen werden.Außenministerin Kang Kyung-wha sagte vor der Abstimmung, dass das Abkommen für alle Eventualiäten gedacht sei. Der Freihandelspakt trete sofort in Kraft, sollte der Brexit erfolgen.Die südkoreanische Regierung hatte ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien nach dessen Entscheidung für den EU-Austritt im Juni 2016 angestrebt, um einem Bruch in den bilateralen Handelsbeziehungen vorzubeugen und für deren Kontinuität zu sorgen. Beide Länder unterzeichneten am 22. August das Abkommen.Großbritannien ist Südkoreas zweitgrößter Handelspartner in Europa.