Südkoreas Premierminister nimmt an Thronbesteigungzeremonie in Japan teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ministerpräsident Lee Nak-yon ist zu einem dreitägigen Besuch in Tokio eingetroffen.Lee wird am Dienstag an der Thronbesteigungszeremonie von Kaiser Naruhito teilnehmen.Während seines Besuchs wird er auch mit Ministerpräsident Shinzo Abe zu einem Gespräch zusammenkommen und weitere japanische Vertreter aus Politik und Wirtschaft treffen. Außerdem ist ein Treffen mit japanischen Studenten vorgesehen.Lee nannte die Förderung des Dialogs zwischen Südkorea und Japan als einen wichtigen Zweck seiner Reise nach Japan.Er wolle Japan zum Beginn der "Reiwa"-Ära gratulieren, schrieb Lee in einem sozialen Netzwerk. Auch wolle er den japanischen Bürgern Trost spenden, die durch den jüngsten Taifun betroffen seien.