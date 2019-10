Trump spricht von interessanter Information über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Es gibt nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine "sehr interessante Information" über Nordkorea.Es werde an einem bestimmten Punkt einen "wichtigen Umbau" geben, sagte Trump über Nordkorea laut seinem Büro bei einem Kabinettstreffen in Washington. Um welche Information es genau geht, blieb unklar.Trump wiederholte früher gemachte Äußerungen, wonach sich die USA in einem Krieg mit Nordkorea befinden würden, wenn er nicht gewählt worden wäre.Er habe eine gute Beziehung zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un, sagte Trump. Beide Seiten würden sich gegenseitig respektieren.Nordkorea und die USA hatten Anfang dieses Monats in Schweden neue Arbeitsgespräche über das nordkoreanische Atomprogramm geführt. Das Treffen blieb ohne greifbares Ergebnis.