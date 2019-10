Photo : KBS News

Die Erzeugerpreise sind in Südkorea im September erneut gefallen.Nach Angaben der Zentralbank ging der Hersteller-Preisindex im September um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück.Damit wurde den dritten Monat in Folge ein Rückgang verzeichnet. Zudem war der Preisverfall so stark wie seit September 2016 nicht mehr.Ein Mitarbeiter der Bank of Korea sagte, Faktoren sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite hätten zum Preisrückgang beigetragen.