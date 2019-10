Südkorea und Vietnam diskutieren über Industriekooperation

Photo : YONHAP News

Das gemeinsame Komitee Südkoreas und Vietnams über Energie-, Industrie- und Handelskooperation hat am Dienstag in Seoul zum neunten Mal getagt.Auch der gemeinsame Ausschuss im Rahmen des Freihandelsabkommens (FHA) hielt seine dritte Sitzung ab.Beide Ausschüsse sind Kanäle auf Ministerebene zur Diskussion über eine umfassende Wirtschaftskooperation zwischen den zuständigen Behörden beider Länder.Bei der Sitzung des gemeinsamen Industrieausschusses wurde der Stand der Durchführung der bisherigen Kooperationsprojekte überprüft und Fortschritte festgestellt. Es wurde vereinbart, ein Zentrum mit der Bezeichnung Vietnam TASK für den Ausbau der Zusammenarbeit in den Material- und Zulieferindustrien zu errichten und einen Dialog über den Automobilbereich aufzunehmen.Auch wurde vereinbart, die gemeinsame Kooperation für die Förderung der Vertriebsindustrie fortzusetzen. Im Energiebereich wollen beide Länder angesichts des zunehmenden Energiebedarfs in Vietnam auf dem Feld der Stromindustrie sowie bei erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz und in anderen Bereichen stärker zusammenarbeiten.Das gemeinsame FHA-Komitee nahm die Tätigkeiten der untergeordneten Umsetzungskomitees in Bereichen wie Zölle und technische Handelsbarrieren sowie die der gemeinsamen Arbeitsgruppe für Investitionen unter die Lupe.Dabei bat die südkoreanische Delegation Vietnam um die zügige Einführung des elektronischen Systems für den Austausch von Herkunftsdaten (EODES), um Probleme mit Herkunftsnachweisen bei der Zollabfertigung in dem Land zu beheben.