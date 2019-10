Russisches Militärflugzeug dringt in Südkoreas Luftraumüberwachungszone ein

Photo : YONHAP News

Erneut ist ein russisches Militärflugzeug in die Luftraumüberwachsungszone Südkoreas (KADIZ) eingedrungen.Die Luftstreitkräfte hätten am Dienstagvormittag Kampfjets in Bewegung gesetzt, nachdem ein mutmaßlich russisches Militärflugzeug in die KADIZ im Ostmeer geflogen sei, hieß es aus Regierungskreisen.K-15K-Kampfjets seien zum Einsatz gekommen, um das russische Flugzeug zum Verlassen der Zone zu bringen.Am 23. Juli war ein russisches AWACS-Flugzeug in den südkoreanischen Luftraum in der Nähe von Dokdo im Ostmeer zweimal eingedrungen. Südkorea hatte daraufhin Warnschüsse abgefeuert.Am 8. August kam es zu einer weiteren Verletzung der KADIZ durch ein russisches Militärflugzeug.