Son Heung-min in der engeren Wahl für Ballon d´Or

Photo : YONHAP News

Der Südkoreaner Son Heung-min von Tottenham Hotspur ist in der engeren Wahl für den Fußballpreis Ballon d´Or.Die französische Fußball-Fachzeitschrift „France Football“, die den Preis vergibt, veröffentlichte die Liste der 30 Nominierten für die diesjährige Auszeichnung.Son zählt neben weltberühmten Spielern wie Virgil van Dijk, Christiano Ronaldo und Lionel Messi zu den Kandidaten.Damit ist er als dritter Südkoreaner in die engere Wahl für den prestigeträchtigen Preis gekommen. Vor Son waren dies 2002 Seol Ki-hyeon, der damals für RSC Anderlecht spielte, sowie 2005 Park Ji-sung, als er bei Manchester United war.Lee Kang-in von FC Valencia wurde in die Liste der zehn Nominierten für die „Kopa Trophy“ aufgenommen, den Ballon d´Or für den besten Spieler unter 21.