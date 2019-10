Premierminister Lee nimmt an Thronbesteigungsfeier für Kaiser Naruhito teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ministerpräsident Lee Nak-yon hat heute an der Thronbesteigungszeremonie von Kaiser Naruhito in Tokio teilgenommen.Lees Büro erklärte, die südkoreanische Regierung drücke damit ihren Willen aus, unabhängig von Konflikten über die Vergangenheit die zukunftsorientierten freundschaftlichen Beziehungen mit Japan entwickeln zu wollen.Ministerpräsident Lee nannte die Förderung des Dialogs zwischen Südkorea und Japan als einen wichtigen Zweck seines dreitägigen Besuchs in Japan.Während seines Besuchs wird er auch mit Ministerpräsident Shinzo Abe zu einem Gespräch zusammenkommen. Lee wird voraussichtlich ein persönliches Schreiben von Präsident Moon Jae-in überreichen.