Südkoreas Premier spricht Japans neuem Kaiser Glückwünsche aus

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Ministerpräsident Lee Nak-yon hat am Dienstag Japans neuem Kaiser Naruhito seine Glückwünsche ausgesprochen.Laut dem Büro des Premierministers wohnte Lee am Dienstagabend nach der Teilnahme an der Thronbesteigungsfeier als Vertreter der südkoreanischen Regierung einem Bankett bei, das im Kaiserpalast in Tokio stattfand.Während des Banketts tauschte er Grußworte mit Kaiser Naruhito aus und äußerte die Hoffnung, dass das japanische Volk in der neuen „Reiwa“-Ära glücklicher werde. Lee sagte auch, dass Präsident Moon Jae-in Kaiser Naruhito einen Gratulationsbrief geschickt habe.Details von Moons Schreiben wurden jedoch nicht bekannt gemacht.Lee wird sich am Donnerstag mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe treffen und ein Schreiben von Präsident Moon übermitteln.