Gespräche Südkoreas und Russlands über Einrichtung einer Militär-Hotline

Militärbehörden aus Südkorea und Russland werden bei Gesprächen in Seoul die Einrichtung einer Militär-Hotline erörtern, die den Austausch von Fluginformationen ermöglichen würde.Wie eine Regierungsquelle in Seoul mitteilte, werde ein gemeinsamer Militärausschuss der beiden Länder in einer Sitzung am Mittwoch und Donnerstag Möglichkeiten zur Verhinderung versehentlicher Verstöße gegen die koreanische Luftverteidigungszone (KADIZ) erörtern.Die Verteidigungsministerien der beiden Länder hatten sich im August letzten Jahres darauf geeinigt, eine Militär-Hotline zwischen ihren Luftstreitkräften einzurichten. Im November desselben Jahres schlossen sie die Konsultationen zum Entwurf einer entsprechenden Absichtserklärung (MOU) ab.Bei der geplanten Sitzung wird der gemeinsame Militärausschuss Berichten zufolge die Einrichtung der Militärhotline und einen Unterzeichnungstermin für die Absichtserklärung erörtern.Das Treffen findet einen Tag nach dem Verstoß von sechs russischen Kampfflugzeugen gegen die KADIZ statt.