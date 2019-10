Gesundheitsministerium ermahnt zum Verzicht auf E-Zigarretten mit Flüssigkeit

Photo : KBS News

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales hat Raucher vom Gebrauch elektronischer Zigarreten vom Flüssigkeitstyp dringend abgeraten.Das Ministerium gab am Mittwoch weitere Maßnahmen in Bezug auf E-Zigarretten mit Liquids bekannt. Dabei mahnte das Ressort zum Verzicht auf solche E-Zigarreten, bis ein System für das Sicherheitsmanagment aufgebaut sei und die Nachprüfung über deren Schädlichkeit abgeschlossen sei.Jugendliche sollten sofort mit der Nutzung von E-Zigarretten mit Liquids aufhören, warnte das Ressort.Hintergrund sind gemeldete Fälle von Lungenschäden im Zusammenhang mit dem Gebrauch von E-Zigarretten. In den USA wurden bis zum 15. Oktober 1.479 Fälle von Lungenschäden und 33 Todesfälle gemeldet. In Südkorea wurde am 2. Oktober der erste verdächtige Fall eines Lungenschadens durch den Gebrauch von E-Zigarretten bestätigt.Das Gesundheitsministerium will eine Untersuchung über den eventuellen Zusammenhang zwischen der Schädlichkeit von E-Zigarretten und Lungenschäden zügig abschließen.