Erstes Kino in Korea wird Filmmuseum

Photo : YONHAP News

Dansungsa, das allererste Kino in Korea, ist als Filmmusem neu geboren worden.Das Filmmseum wird am Mittwochnachmittag feierlich eröffnet. Die Umgestaltung des früheren Kinos in Seoul in ein Filmmuseum wurde anlässlich des 100. Jubiläums des koreanischen Kinos in die Wege geleitet.Dansungsa wurde im Jahr 1907 gegründet. Das Kinogebäude wurde jedoch nach der Insolvenz des Betreibers 2008 veräußert und umgestaltet und nicht mehr als Kino genutzt.Der neue Besitzer beschloss, das 2. Untergeschoss in ein Kinomuseum zu verwandeln. Dort werden 5.500 Gegenstände, darunter Filmposter, Drehbücher und Filmgeräte, ausgestellt, die die 100-jährige koreanische Filmgeschichte und die Entwicklungen des Weltkinos erkennen lassen.