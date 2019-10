Ehefrau von Ex-Justizminister Cho erscheint zu Gerichtsanhörung wegen Haftantrag

Photo : KBS News

Das Bezirksgericht Seoul Zentral hat eine Anhörung wegen des Antrags der Staatsanwaltschaft auf Haftbefehl gegen Chung Kyung-shim, Ehefrau von Ex-Justizminister Cho Kuk, eröffnet.Bevor sie das Gerichtsgebäude betrat, sagte Chung Reportern gegenüber, dass sie bei der Gerichtsverhandlung aufrichtig kooperieren werde.Die Staatsanwaltschaft erhob in ihrem Antrag elf Verdächtigungen gegen Chung. Dazu zählen die Verwendung gefälschter Dokumente für die Universitätszulassung ihrer Tochter und die Unterschlagung in Bezug auf Investitionen in einen Private-Equity-Fonds.Das Gericht wird möglicherweise am späten Mittwochabend über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden.