Son Heung-min stellt koreanischen Torrekord in Europa ein

Photo : KBS News

Der südkoreanische Angreifer Son Heung-min von Tottenham Hotspur erzielte am Dienstag sein viertes und fünftes Saisontor für den Premier-League-Klub.Son erzielte im hauseigenen Tottenham-Hotspur-Stadion in London beim 5:0-Erfolg gegen Roter Stern Belgrad in einem Champions-League-Spiel der Gruppe B in der 16. und 44. Minute zwei Tore in der ersten Halbzeit.Sein zweites Tor war das 121. seiner europäischen Karriere. Damit hat Son den jahrzehnte alten Rekord des südkoreanischen Fußballspielers Cha Bum-kun über die meisten europäischen Tore eingestellt.Cha spielte von 1979 bis 1988 in der deutschen Bundesliga bei Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen und erzielte in 372 Spielen 121 Tore.