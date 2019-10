Schweden will USA und Nordkorea zu weiteren Verhandlungen einladen

Photo : YONHAP News

Die schwedische Regierung will binnen einiger Wochen an die USA und Nordkorea Einladung zu weiteren Arbeitsgesprächen in Stockholm schicken.Das sagte der Sonderbotschafter für Korea-Fragen im schwedischen Außenministerium, Kent Härstedt, am Mittwoch in Seoul.Die nordkoreanisch-amerikanischen Gespräche am 5. Oktober in Stockholm seien zwar ohne Abstimmung für einen weiteren Termin zu Ende gegangen. Er habe weder von den USA noch von Nordkorea über einen Stopp der Gespräche gehört. Da das Fenster zu einer Chance immer noch offen stehe, wolle Schweden weiterhin eine Vermittlerrolle übernehmen, hieß es.Härstedt zufolge stehe Schweden in Kontakt für Arbeitsgespräche mit Nordkorea.Der schwedische Diplomat wird den National-Sicherheitsberater im Präsidialamt, Chung Eui-yong, besuchen.