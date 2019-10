Nordkorea will Schritte von USA bis Jahresende aufmerksam verfolgen

Photo : YONHAP News

Nordkorea will aufmerksam verfolgen, wie "klug" die Vereinigten Staaten bis zum Ende des Jahres in Bezug auf die Atomverhandlungen handeln werden.Dies sagte laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vom Donnerstag Kim Kye-gwan, ehemaliger Atomunterhändler für Pjöngjang.Demnach hätten der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump eine gute Beziehung unterhalten, die gegenseitigen Respekt beinhalte. Der Beamte sagte weiter, Kim habe vor ein paar Tagen auch gesagt, dass seine Beziehung zu Trump "besonders" sei.Der Berater brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die beiden Länder auf der Grundlage dieser engen Beziehungen alle Hürden nehmen und einen Anstoß finden, die bilateralen Beziehungen in eine bessere Richtung voranzutreiben.Er fügte jedoch hinzu, dass im Gegensatz zu Trump die politischen Kreise Washingtons und die nordkoreanischen Entscheidungsträger in der US-Regierung "ohne Grund" Pjöngjang feindlich gegenüberstehen.