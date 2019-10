Moon betont Zusammenarbeit mit Spanien bei Gipfeltreffen mit König Felipe

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat eine Vielzahl potenzieller Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Spanien herausgestellt.Moon betonte während seines Gipfeltreffens mit dem spanischen König Felipe im Präsidialbüro in Seoul am Mittwoch die "Synergie" zwischen den beiden Ländern.Zu Beginn des Treffens nannte Moon die Anwendung von Mobilfunknetzdiensten der fünften Generation (5G) in autonomen Fahrzeugen und intelligenten Städten als Beispiele, in denen beide Länder zusammenarbeiten können, und verwies auf das gemeinsame Interesse an digitalem und innovativem Wachstum.Präsident Moon begrüßte König Felipe den Sechsten als ersten spanischen Monarchen, der Südkorea seit 31 Jahren besuchte. Zudem äußerte Moon die Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit vor dem 70. Jahrestag der bilateralen Beziehungen zwischen Seoul und Madrid im nächsten Jahr.