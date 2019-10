Seoul will 100.000 jungen Menschen in nächsten drei Jahren Zuschüsse zahlen

Photo : YONHAP News

Die Seouler Stadtverwaltung will künftig mehr jungen Menschen Zuschüsse gewähren.Die Stadtverwaltung zahlt seit vier Jahren ausgewählten jungen Menschen, die auf Arbeitssuche sind, sechs Monate lang monatlich 500.000 Won (427 Dollar) pro Kopf.Sie wertet das Programm als sehr erfolgreich. Die Zufriedenheit der Teilnehmer sei sehr groß, hieß es. Fast die Hälfte der Rezipienten der Fördergelder gelang es, entweder eine Stelle zu finden oder sich selbstständig zu machen.Mit Rücksicht auf das Ergebnis will die Hauptstadt die Zahl der Empfänger von derzeit 7.000 im Jahr auf etwa 30.000 erhöhen. In den nächsten drei Jahren sollen 100.000 junge Menschen in den Genuß der Zahlungen kommen. Hierfür will die Stadtverwaltung 500 Milliarden Won (427 Millionen Dollar) in den nächsten drei Jahren einsetzen.