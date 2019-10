Parteien reagieren unterschiedlich auf Verhaftung von Frau von Ex-Justizminister

Photo : YONHAP News

Die Regierungspartei und die führende Oppositionspartei haben auf den Erlass eines Haftbefehls gegen Chung Kyung-shim, Ehefrau des früheren Justizministers Cho Kuk, reagiert.Die Minjoo-Partei Koreas teilte mit, dass sie die Entscheidung des zuständigen Richtergremiums respektiere.Fraktionschef Lee In-young sagte bei einer Parteisitzung am Donnerstag, er erwarte, dass die materielle Wahrheit beim Gerichtsverfahren geklärt werde. Die Partei wolle zusammen mit den Bürgern den Prozess in Demut verfolgen.Die Freiheitspartei Koreas betonte, dass die Verhaftung selbstverständlich sei.Jetzt seien Ermittlungen gegen Cho Kuk an der Reihe, um das wahre Gesicht angesichts Chos Lüge und Betrugs gegenüber dem Volk zu enthüllen, sagte ein Sprecher. Er bezeichnete Cho als wichtigen Mittäter der „Verbrechensorganisation der Cho-Familie“.