Korea Sale Festa findet im November im bisher größten Umfang statt

Photo : YONHAP News

Korea Sale Festa, ein jährliches Einkaufs- und Tourismusfestival in Südkorea, findet im November im bisher größten Umfang statt.Das zuständige Komitee teilte am Donnerstag mit, dass das Festival vom 1. bis 22. November abgehalten werde. Daran würden über 6.000 Vertriebs- und Diensleistungsunternehmen aus dem In- und Ausland teilnehmen.Bis zum gestrigen Mittwoch hätten sich 603 Unternehmen angemeldet. Die Zahl der teilnehmenden Onlineshops habe sich etwa verdreifacht, hieß es. Rabatten bis zu 60 Prozent werden angeboten.Korea Sale Festa findet dieses Jahr zum vierten Mal statt und dauert länger als bisher an. Ab diesem Jahr wird der Zivilsektor die Federführung übernehmen.