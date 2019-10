Photo : YONHAP News

Bei der Jugend- und Junioren-Asienmeisterschaft im Gewichtheben in Pjöngjang hat Park Hyeong-o die erste Goldmedaille für Südkorea geholt.Park belegte am Mittwoch in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm der Männer bei unter 17-Jährigen mit 132 Kilogramm den ersten Platz im Reißen.Im Stoßen stemmte er 156 Kilo und belegte den vierten Platz. In der Gesamtwertung gewann er mit 288 Kilo die Bronzemedaille.