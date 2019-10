Außenministerin sprach mit schwedischem Vertreter über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat am Donnerstag in Seoul den schwedischen Sondergesandten für Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Kent Härstedt, zu einem Gespräch empfangen.Kang nahm die Rolle Schwedens im Dialog für die Denuklearisierung Nordkoreas, einschließlich der Arbeitsgespräche zwischen Washington und Pjöngjang Anfang Oktober in Stockholm, wohlwollend zur Kenntnis.Härstedt äußerte Unterstützung für Seouls Bemühungen um eine vollständige Denuklearisierung und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Schweden wolle hierzu weiterhin einen konstruktiven Beitrag leisten, hieß es auch.Die beiden Beamten bekräftigten, dass die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Schweden in den Verhandlungen über die nukleare Abrüstung Nordkoreas enger werde.Härstedt sagte am Mittwoch bei einem Pressetermin, dass Schweden die USA und Nordkorea zu weiteren Arbeitsgesprächen in Stockholm einladen wolle.