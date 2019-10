Südkorea will auf Privilegien als WTO-Entwicklungsland verzichten

Photo : YONHAP News

Südkorea hat beschlossen, auf Privilegien als Entwicklungsland der Welthandelsorganisation (WTO) zu verzichten.Das sei nach Regierungsangaben am Freitag auf einer Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister beschlossen worden. Demnach wolle Südkorea in künftigen Verhandlungen nicht länger Begünstigungen als Entwicklungsland in Anspruch nehmen.Südkorea wolle jedoch weiterhin von seinem Recht Gebrauch machen, über flexible Ansätze zu verhandeln. Auf diese Weise sollen sensible landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Reis geschützt werden, hieß es weiter.Die Begünstigungen als Entwicklungsland könnten unverändert bleiben, bis eine neue Einigung bei Verhandlungen erzielt werde. Da dies lange dauern werde, habe Südkorea ausreichend Zeit, um sich auf Änderungen einzustellen, hieß es weiter.Südkorea hatte sich bei seinem Beitritt zur WTO im Jahr 1995 selbst als Entwicklungsland eingestuft. Nach dem Beitritt zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatte das Land erklärt, den Entwicklungsland-Status fortan lediglich auf den Gebieten Landwirtschaft und Klimawandel zu beanspruchen.