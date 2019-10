Nordkoreas Machthaber nach Besuch auf Baustelle für Erholungsanlage sehr zufrieden

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Baustelle einer Erholungsanlage besucht und sich sehr zufrieden geäußert.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete heute, dass Kim das Thermalheilbad im Landkreis Yangdok in der Provinz Süd-Pyongan besucht habe.Yangdok sei ein völliger Gegensatz zum Geumgang-Berg an der Ostküste. Diesen hatte er vor einigen Tagen besucht und dort den Abriss aller von Südkorea gebauten Anlagen angeordnet.Die neueren Anlagen in Yangdok ließen den grundsätzlichen Unterschied zwischen gewinnorientierten Einrichtungen von Kapitalisten und solide gebauten Gebäuden erkennen, habe Kim gesagt.Die Inspektionen von touristischen Einrichtungen durch den Machthaber weisen offenbar auf Nordkoreas Wunsch hin, seine Tourismusindustrie für ausländische Investoren attraktiver zu machen.