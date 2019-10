Hoher US-Diplomat kommt am 5. November nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein hoher Beamter des US-Außenministeriums wird am 5. November zu einem Besuch in Südkorea eintreffen.Der für Ostasien und den Pazifikraum zuständige Abteilungsleiter David Stilwell werde bis 7. November Japan, Myanmar, Malaysia, Thailand, Südkorea und China besuchen. Das teilte das US-Außenministerium am Donnerstag mit.Zum Auftakt wird er zu einem dreitägigen Besuch nach Japan reisen. Der Besuch zieht insofern großes Interesse auf sich, als sich vor kurzem Südkoreas Ministerpräsident Lee Nak-yon und sein japanischer Amtskollege Shinzo Abe auf die Notwendigkeit der Verbesserung der bilateralen Beziehungen geeinigt hatten.Vom 1. bis 5. November werde Stilwell Thailand besuchen. Dort nimmt er am 35. USA-ASEAN-Gipfel teil, außerdem am Ostasiatischen Gipfel und dem Indo-pazifischen Wirtschaftsgipfel.In Seoul wird der US-Diplomat hohe Beamte des Präsidialamtes und des Außenministeriums treffen. Bei den Treffen sollen die Verstärkung der bilateralen Allianz und die verbesserte Zusammenarbeit im Indo-Pazifik im Mittelpunkt stehen.