Konsumklima in Südkorea zweiten Monat in Folge gestiegen

Photo : YONHAP News

Das Konsumklima in Südkorea ist im Oktober den zweiten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben der Koreanischen Zentralbank erreichte der Konsumklimaindex einen Wert von 98,6, das waren 1,7 Punkte mehr als im Vormonat.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Zahl der Pessimisten überwiegt.Der Index war vier Monate in Folge gesunken und hatte im August mit 92,5 einen Tiefstand erreicht.Nach Einschätzung der Zentralbank hätten Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, steigende Aktienkurse und verbesserte Wirtschaftsindikatoren die Stimmung aufgehellt.