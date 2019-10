BTS bei American Music Awards in drei Kategorien nominiert

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS ist in drei Kategorien für die American Music Awards 2019 nominiert worden.Laut der am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Nominiertenliste wird die Gruppe in den Kategorien „Favorite Duo or Group – Pop/Rock“, „Tour of the Year“ und „Favorite Social Artist“ antreten.BTS traten 2017 als einzige asiatische Musiker bei der Preisverleihung der American Music Awards auf. Im vergangenen Jahr wurden sie erstmals nominiert und gewannen den Preis für den Favorite Social Artist. Das war zuvor noch keinem Künstler aus Südkorea gelungen.Die diesjährige Preisverleihung findet am 24. November im Microsoft Theater in Los Angeles statt.