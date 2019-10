Südkoreas Exporte fünften Monat in Folge sowohl bei Menge als auch bei Volumen rückläufig

Photo : KBS News

Die Indizes für die Exportmenge und das Exportvolumen Südkoreas sind im September den fünften Monat in Folge zusammen gesunken.Nach Angaben der Koreanischen Zentralbank fiel der Index für die Exportmenge um 2,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 110,60 im September. Nach einem Rückgang von 3,3 Prozent im Mai ging es somit stets abwärts.Der Index für das Exportvolumen schrumpfte um 12,7 Prozent auf 105,82. Damit ging der Wert seit Dezember letzten Jahres den zehnten Monat in Folge zurück.Der Index für die Importmenge stieg dagegen um 1,6 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Der Index für das Importvolumen fiel um 5,7 Prozent.Der Index für das Warenaustauschverhältnis fiel um vier Prozent auf 91,80. Der Wert gibt an, wie viele Importe ein Land mit einer Einheit seiner Exportpreise erwerben kann.