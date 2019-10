Asiana soll ab März befristet Flüge Incheon-San Francisco einstellen

Photo : KBS News

Asiana Airlines soll ab dem 1. März nächsten Jahres für 45 Tage die Flüge auf der Strecke zwischen Incheon und San Francisco aussetzen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte am Freitag mit, eine entsprechende Verwaltungsmaßnahme gemäß einem Urteil des Obersten Gerichtshofs getroffen zu haben.Anlass ist ein tödliches Unglück im Juli 2013 am Internationalen Flughafen in der US-Stadt. Eine Passagiermaschine der koreanischen Fluggesellschaft machte eine Bruchlandung, dabei wurden drei Passagiere getötet. 187 Menschen wurden verletzt.Das Landministerium beschloss im November 2014, dass das Unglück auf einen Pilotenfehler zurückzuführen sei und die Flüge auf der Strecke für 45 Tage eingestellt werden sollen. Asiana wollte der Anordnung nicht Folge leisten und klagte im Dezember 2014 dagegen.Gerichte in erster und zweiter Instanz befanden die Maßnahme des Ministeriums für rechtmäßig. Das Oberste Gerichtshof bestätigte die Urteile am 17. Oktober.