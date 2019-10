Nordkorea schlägt Gespräch über Abriss von Touristen-Einrichtungen an Geumgang-Berg vor

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat dem Süden Gespräche über den Abriss südkoreanischer Touristen-Einrichtungen am Berg Geumgang vorgeschlagen.Die schriftliche Mitteilung habe Vereinigungsminister Kim Yun-chul über das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong erhalten.Das habe Minister Kim vor dem Parlament berichtet, teilte der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für Außenpolitik und Vereinigung Yoon Sang-hyun mit.Die Gespräche schlug Nordkorea offenbar direkt nach der Anordnung des Machthabers Kim Jong-un für den Abriss südkoreanischer Tourismusanlagen am Mittwoch vor.