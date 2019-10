Nordkorea fordert von Südkorea Abriss von Tour-Einrichtungen im Geumgang-Gebirge

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die südkoreanische Regierung und den Betreiber des Geumgang-Tourprogramms Hyundai Asan dazu aufgefordert, die Touristeneinrichtungen am Berg Geumgang selbst abzureißen und den Bauschutt in den Süden zu transportieren.Entsprechende schriftliche Mitteilungen habe die nordkoreanische Geumgang-Tourbehörde heute an das südkoreanische Vereinigungsministerium und Unternehmensgruppe Hyundai geschickt.Nach Angaben des Vereinigungsministeriums schrieb Nordkorea darin, in Geumgang eine neue internationale Touristen- und Kulturzone aufbauen zu wollen. Technische Fragen sollten mittels eines Austauschs von Dokumenten geklärt werden, hieß es.Das Vereinigungsministerium erklärte, bei seiner Reaktion Priorität auf den Schutz des Vermögens südkoreanischer Bürger legen zu wollen. Auch strebe die Regierung nach einer kreativen Lösung für das Geumgang-Tourprogramm.Das Tourprogramm wurde im Jahr 2008 eingestellt, nachdem eine südkoreanische Touristin von einem nordkoreanischen Soldaten erschossen worden war.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ordnete am Mittwoch an, südkoreanische Einrichtungen am Geumgang-Berg vollständig abzureißen.