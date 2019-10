Photo : KBS News

Südkoreas Börse hat am Freitag den zweiten Handelstag in Folge zugelegt.Die Hauptbörse Kospi gewann 0,11 Prozent auf 2.087,89 Zähler. Laut Analysten hätten sich die Anleger jedoch vor der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank zurückgehalten.Die Aussicht, dass der Ausschuss einen härteren Kurs beschließen könnte habe auf dem Markt gelastet, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities Co.