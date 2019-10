B-52-Bomber der US-Luftwaffe wieder über Koreas Ostmeer im Einsatz

Photo : YONHAP News

Zwei strategische Bomber vom Typ B-52 der US-Luftwaffe sind jüngst über dem Ostmeer Koreas zum Einsatz gekommen.Laut Aircraft Spots, einer Webseite für die Verfolgung von Militärflugzeugen, führten zwei B-52H Stratofortress am 25. Oktober in der Koreastraße und im Ostmeer Koreas eine Mission durch. Die Bomber waren von der US-Luftwaffenbasis Anderson auf Guam gestartet und wurden von drei Tankflugzeugen vom Typ KC-135R begleitet.Die B-52 gilt als repräsentative strategische Ressource der USA und kann mit Atomwaffen bestückt werden.Die B-52 war nahe der koreanischen Halbinsel zuletzt selten zum Einsatz gekommen. Grund ist offenbar, dass Nordkorea und die USA letztes Jahr neue Atomverhandlungen aufgenommen hatten. Der neuerliche Einsatz der B-52-Bomber wird daher als Warnung an Nordkorea verstanden, das zuletzt Stärke demonstrieren wollte.