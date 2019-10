Internationales Südkorea an Planungen für Touristen-Flughafen nahe Machu Picchu in Peru beteiligt

Südkorea wird sich an den Planungen für den Internationalen Flughafen Chinchero in Peru beteiligen.



Der neue Flughafen soll Touristen einen bequemeren Zugang zum Welterbe Machu Picchu ermöglichen.



Südkorea werde die Planungen mit technologischem Know-how unterstützen, teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr in Seoul am Sonntag mit. Einen entsprechenden Vertrag hätten die Regierungen am Freitag (Ortszeit) in Peru unterzeichnet. Diese regele die Einrichtung eines Projektmanagementbüros (PMO) für den Flughafen Chincero.



Ein koreanisches Konsortium aus dem öffentlichen Unternehmen Korea Airports Corporation und drei privaten Unternehmen wie Dowha Engineering soll demnach das Management der Bauarbeiten übernehmen. Hierunter fallen Aufgaben wie die Auswahl der Baufirmen, das Prozess- und Qualitätsmanagement sowie die Prüfung von Bauentwürfen. Der Auftragswert wird auf 30 Millionen Dollar beziffert.



Der neue Flughafen soll rund 15 Kilometer nordwestlich von Cusco entstehen. Die Bauarbeiten sollen im April 2020 beginnen, die Eröffnung des Flughafens ist für 2024 geplant.



Neben dem südkoreanischen Konsortium hatten sich auch Unternehmen aus Spanien, Kanada, Großbritannien, Frankreich und der Türkei für den Auftrag interessiert. Alle Interessenten hatten im Oktober des Vorjahres eine Absichtserklärung für die Projektbeteiligung eingereicht.