Badmintonspielerin An Se-young gewinnt French Open

Photo : YONHAP News

Die 17-jährige Badmintonspielerin An Se-young hat bei den French Open die Goldmedaille gewonnen.An besiegte im Finale des Dameneinzels am Sonntag (Ortszeit) in Paris die spanische Olympiasiegerin Carolina Marin mit 2:1.Damit gewann An ihren vierten Titel der Saison. Die Südkoreanerin siegte zuvor bei den New Zealand Open, den Canada Open und den Akita Masters. Nach Platz 99 in der Weltrangliste zu Jahresbeginn rückte sie inzwischen auf Platz 16 vor.Im Finale des Damendoppels setzte sich die südkoreanische Paarung Lee So-hee/Shin Seung-chan gegen ihre Landsmänninnen Kim So-yeong/Kong Hee-yong mit 2:1 durch.