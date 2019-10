Lee Nak-yon am längsten amtierender Ministerpräsident Südkoreas

Photo : YONHAP News

Lee Nak-yon ist der am längsten amtierende Ministerpräsident in Südkorea geworden, seit das Land 1987 eine direkte Präsidentschaftswahl einführte.Lee trat vor 881 Tagen am 31. Mai 2017 sein Amt an. Damit übertraf er Kim Hwang-sik, der den Posten von Oktober 2010 bis Februar 2013 880 Tage lang bekleidet hatte.Lee sagte am Montag gegenüber Reportern, es sei eine große Ehre für ihn, dass er der am längsten amtierende Ministerpräsident geworden sei. In seiner bisherigen Amtszeit habe es sowohl gute als auch nicht zufriedenstellende Ergebnisse gegeben.In Bezug auf die zweite Amtshälfte der Moon Jae-in-Regierung sagte er, dass das Ziel „noch niedriger“, „noch näher“ und „noch weiter“ lauten sollte.Lee führt zurzeit verschiedene Umfragen zu möglichen Präsidentschaftskandidaten des Regierungslagers an. Nach seiner Zukunft gefragt antwortete er, er könne dies nicht allein entscheiden. Er wolle bei seinem Vorgehen auf die Harmonie achten.