Wirtschaft Neuer Billigflieger Fly Gangwon erhält Air Operator Certificate

Die neue Billigfluggesellschaft Fly Gangwon hat das Luftverkehrsbetreiberzeugnis Air Operator Certificate (AOC) erhalten.



Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, eine Inspektion für die Feststellung der Fähigkeit von Fly Gangwon für einen sicheren Betrieb in den letzten sechs Monaten abgeschlossen zu haben. Die Bescheinigung für das Luftverkehrsgeschäft auf Inlands- und Auslandsstrecken werde am Dienstag ausgestellt.



Damit wird Fly Gangwon dieses Zeugnis als erste der drei neuen Billigfluggesellschaften, die Anfang dieses Jahres Geschäftslizenzen erhielten, ausgestellt bekommen.



Die in Yangyang ansässige Fluggesellschaft will im Dezember Flüge zwischen Yangyang und Jeju einführen und später auch Flüge nach Japan und Südostasien anbieten.