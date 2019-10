Wirtschaft SK Telecom und Kakao wollen mit Anteilsaustausch Kooperation stärken

SK Telecom und Kakao wollen untereinander Firmenanteile austauschen, um eine strategische Partnerschaft einzugehen.



Das gaben beide Unternehmen bekannt. SK Telecom, Südkoreas größter Mobilfunkanbieter, wird Aktien im Wert von 300 Milliarden Won (257 Millionen Dollar) an Kakao veräußern. Kakao, der Betreiber des beliebtesten mobilen Messengers des Landes, wird neue Aktien an SK ausgeben. Dadurch wird SK Telecom 2,5 Prozent der Anteile an Kakao besitzen, Kakao 1,6 Prozent der Anteile an SK Telecom.



Beide Unternehmen vereinbarten, auf den Gebieten Telekommunikation, Handel, digitale Contents und Informations- und Kommunikationstechnik der Zukunft eine enge Kooperation anzustreben.



Bei der Telekommunikation beispielsweise werden die Dienstleistungen und Vorteile von SK Telecom mit den Dienstleistungskompetenzen des Messengers Kakao Talk gebündelt. Auch spezielle, auf den 5G-Mobilfunk zugeschnittene Dienstleistungen werden angeboten.



Beide Unternehmen wollen auch in den Bereichen künstliche Intelligenz und Internet der Dinge sowie im Finanzgeschäft eine mittel- und langfristige Kooperation anstreben.



Für Diskussionen über die geschäftliche Zusammenarbeit werde ein Gremium gebildet.