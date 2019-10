Südkorea schlägt Nordkorea Arbeitsgespräche über Einrichtungen in Geumgang vor

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Nordkorea Arbeitsgespräche über die Zukunft der südkoreanischen Einrichtungen im Geumgang-Gebirge vorgeschlagen.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte letzte Woche den Abriss der Anlagen angeordnet.Südkoreas Vereinigungsministerium teilte mit, heute Morgen über das innerkoreanische Verbindungsbüro in der nordkoreanischen Grenzstadt Kaesong einen Gesprächsvorschlag unterbreitet zu haben.Ministeriumssprecher Lee Sang-min sagte weiter, dass Seoul Diskussionen über Wege für Verbesserungen der touristischen Nutzung von Geumgang angeboten habe.Auch Vertreter von Hyundai Asan, dem Anbieter der Geumgang-Reisen, würden sich an den vorgeschlagenen Gesprächen beteiligen.Laut dem Sprecher würden weitere Bekanntmachungen folgen, sobald ein Termin, Ort und eine Tagesordnung feststünden.Kurz nach Kims Bekanntgabe hatte der Norden jedoch in einer Mitteilung gefordert, dass die Angelegenheit vorzugsweise durch den Austausch von Dokumenten statt durch persönliche Treffen geregelt werden solle.