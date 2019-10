Fünfte Statue für Opfer der Sexsklaverei Japans in USA enthüllt

Photo : YONHAP News

Eine Statue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei Japans in Kriegszeiten ist im US-Bundesstaat Virginia errichtet worden.Die Statue in Mädchengestalt wurde am Sonntag (Ortszeit) vor einem Gebäude in Annandale feierlich enthüllt, nachdem sie drei Jahre lang in einem Lager aufbewahrt werden musste. Ursprünglich hatte eine Bürgergruppe angestrebt, das Denkmal in Washington zu errichten.Bei der Enthüllung der fünften Mädchenstatue für den Frieden in den USA war auch Gil Won-ok, ein koreanisches Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee, anwesend.Vertreter der Bürgergruppe sagten, dass sie die Statue als Symbol für die Bemühungen um eine angemessene Entschuldigung Japans und eine Entschädigung sowie als Schauplatz der Bildung und Bewusstseinsschaffung für Frieden, Menschenrechte und Geschichte bewahren würden.