Nationales Schnellbusse für Rollstuhlfahrer probeweise in Betrieb

In Südkorea sind Stadtschnellbusse, in die auch Rollstuhlfahrer bequem einsteigen können, am heutigen Montag probeweise in Betrieb genommen worden.



Eine Bürgerorganisation für die Abschaffung der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung begrüßte den Schritt. Erst 13 Jahre nach dem Inkrafttreten eines Gesetzes für die Mobilitätsförderung von verkehrsschwachen Teilnehmern könnten Rollstuhlfahrer nun bequem mit dem Expressbus fahren, hieß es auf einer Pressekonferenz in Seoul.



Die Gruppe dankte den Zuständigen des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr für die Kooperation und forderte eine deutliche Steigerung der Zahl solcher Schnellbusse.



Insgesamt zehn Expressbusse, in die auch Rollstuhlfahrer einsteigen können, werden während einer dreimonatigen Probezeit auf den vier Strecken von Seoul nach Busan, Gangneung, Jeonju und Dangjin eingesetzt. Anschließend werden Ergänzungen vorgenommen, sollten sich während des Probebetriebs Probleme offenbaren.